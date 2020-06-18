Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Çiftçi eğitimlerini telafi etmek amacıyla uzaktan çiftçi eğitimi olarak hazırlanan ve sosyal medyadan canlı yayınlanan çiftçilerin uzmanlara soru sorabildiği Köy Kahvesi programı 40 bölüm sonunda 500 bini aşkın kişiye ulaştı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkisel ve hayvansal üretime dair pandemi döneminde zorunlu olarak aksayan yüz yüze çiftçi eğitimlerini telafi etmek amacıyla uzaktan çiftçi eğitimi olarak hazırlanan ve sosyal medyadan canlı yayınlanan çiftçilerin uzmanlara soru sorabildiği Köy Kahvesi programı 40 bölüm sonunda 500 bini aşkın kişiye ulaştı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Gökhan Karaca, İl Müdürlüğü olarak Covid-19’dan önce rutin olarak devam eden denetim, eğitim ve kontrol çalışmaların kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Karaca, "Pandemi kurallarına dikkat ederek çalışmalarımıza aralıksız devam ettik ve ediyoruz. Bu kapsamda tarımsal yayım faaliyetlerinin aynı şekilde devam edebilmesi için teknolojinin nimetlerinden yararlandık. Covid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız çiftçi toplantıları gibi yayım faaliyetlerini uzaktan nasıl devam ettiririz diye düşündük ve köy kahvelerinde anlattığımız konuları sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam ettirmeye karar verdik. Mart ayında başladığımız ilk programdan itibaren üzerine koyarak 40 programı geride bıraktık. Bu 40 programda istatistiki verilere göre 500 bini aşkın kişiye ulaştık. Programa bu kadar ilginin olmasının da nedeni alanında uzman kişilerle bitkisel ve hayvansal üretime yani tarıma dair her şeyi konuşmamız ve gelen sorulara anında cevap vermemiz oldu" dedi.

