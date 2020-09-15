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Köy-Kent’e 16 km asfalt

ORDU HABERLERİ  | 15.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan Köy-Kent Projesi’ni kapsayan mahalle grup yollarını emülsiyon asfalta kavuşturdu.Köy-Kent projesi, 2000 yılında, merhum Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde,Ordu’nunMesudiyeilçesinde gerçekleştirilmeye çalışıldı.Mahallelere, kültür ve sanat evi, sağlık ocağı, spor sahası, köy konakları, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları inşa edilirken, Çavdarköyü merkeze alınarak, 9 mahalle asfalt yollarla birleştirildi.Ordu’nun Büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımları da Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan Köy-Kent Projesi’ni kapsayan mahalle grup yollarını emülsiyon asfalta kavuşturdu.
Köy-Kent projesi, 2000 yılında, merhum Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde,Ordu’nunMesudiyeilçesinde gerçekleştirilmeye çalışıldı.Mahallelere, kültür ve sanat evi, sağlık ocağı, spor sahası, köy konakları, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları inşa edilirken, Çavdarköyü merkeze alınarak, 9 mahalle asfalt yollarla birleştirildi.
Ordu’nun Büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımları da Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Geçmiş yıllarda asfaltı yenilenen mahallelerin yolları, zamanla ekonomik ömrünü tamamlayınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı.

16 km asfalt
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Köy-Kent Projesi’nin uygulandığı mahalleleri kapsayan 16 kilometrelik yolun yeniden asfalta kavuştuğunu söyledi. Başkan Güler, “Esatlı, Türkköyü, Kışlacık, Çardaklı Mahalllerini kapsayan 12 kilometrelik yolu ikinci kat emülsiyon asfalta kavuşturmuştuk, şimdi ise 4 kilometre uzunluğundaki Türkköyü, Çavdar grup yolunu 4 kilometre emülsiyon asfaltla buluşturduk. Bu yol ayrıca dolaylı olarak Dayılı, Göçbeyi Mahallelerine de hizmet verecek” diye konuştu.

6 bin 500 nüfusa hizmet verecek
Asfaltı tamamlanan iki güzergahın, ilçenin en önemli ulaşım ağlarından olduğunu belirten Başkan Güler, “Mesudiye ilçemizin kırsal mahallelerinde 6 bin 500 kişi direk olarak bu yolları kullanacak. İki güzergahta bölgedeki ulaşım açısından çok önemliydi. Yaptığımız çalışmayla birlikte, bu güzergahları standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürdük. Mesudiye ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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