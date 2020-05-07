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Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Malatya’da Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapılarak, yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.Valilik salonunda düzenlenen Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ve Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Seyithan Tekin katıldı.Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti 11.

Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya’da Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapılarak, yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
Valilik salonunda düzenlenen Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ve Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Seyithan Tekin katıldı.
Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti 11. Kalkınma Planı çerçevesinde kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapı, iskan ve yerleşim ihtiyaçlarının giderilmesi, köy ve kırsal alanlarda planlı ve sağlıklı bir yerleşim düzeninin oluşturulması, ekonomik altyapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılması planlanan Köy Konut Projeleri için yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi konuları konuşuldu.

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