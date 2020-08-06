YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. ‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru

‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı 83 köyün 79’undan, toplam 8 bin 389 kişinin ‘Köy Konut Projesi’ne başvuru yaptığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylerde planlı ve sağlıklı bir yerleşim düzeni oluşturularak, sosyal ve ekonomik alt yapı tesis edileceğini, sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirileceğini, köye götürülen hizmetlerin artırılacağını, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ‘Köy Konut Projesi’nin gerçekleştirileceğini belirtti.

‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı 83 köyün 79’undan, toplam 8 bin 389 kişinin ‘Köy Konut Projesi’ne başvuru yaptığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylerde planlı ve sağlıklı bir yerleşim düzeni oluşturularak, sosyal ve ekonomik alt yapı tesis edileceğini, sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirileceğini, köye götürülen hizmetlerin artırılacağını, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ‘Köy Konut Projesi’nin gerçekleştirileceğini belirtti. Kaymakam Halim “ Köy konut projeleriyle, köyde yaşayan vatandaşlarımız az peşinat, düşük taksit, uzun vadeler ile konut sahibi olabilecek. Bu konutlar güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir olacak. Bu sayede kırsalda iş gücü istihdam edilecek ve kalitesi iyileştirilecek. Simav Kaymakamlığı olarak, 83 köyümüzün 79’undan ‘Köy Konut Projesi’ne toplam 8 bin 389 başvuru aldık. Başvuru dosyasını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’na gönderdik” dedi.

‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:11
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:45

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.