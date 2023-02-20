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Köy Muhtarları Derneği’nden depremde dayanışma örneği

20.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği, depremin yaşandığı günden bu yana merkeze bağlı köy muhtarlarıyla 1 milyon lira nakdi 10 tırda giyim, gıda ve hijyen malzemesi göndererek depremzedelere merhem olmaya çalışıyor.

Köy Muhtarları Derneği’nden depremde dayanışma örneği

Depremin yaşandığı ilk saatler itibariyle 109 köyden 1 milyon nakdi 10 tır ise giyim, gıda ve hijyen malzemesinin AFAD koordinesinde bölgeye gönderildiğinin belirten Dernek Başkanı Hasan Demir, “Bu güne kadar ilk etapta toplam 109 köyde 1 milyon nakdi yardım, 10 tır gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi bölgeye gönderildi. Bölge halkının yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Köylerde muhtarların desteğiyle gönüllü tesisat ve elektrik ustalarıyla AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde wc ve temiz su bağlantılarının yapıldığını anlatan Demir, “Köylerden oluşan gönüllü tesisat ve elektrik ustalarıyla Hatay’da Salam camii, stadyum, Millet Bahçesi ve Primemal AVM’de kurulan çadır kentlerin WC, banyo ve temiz su hattı ihtiyacını karşılayarak depremzedelerin yanında olduk. Şimdi ise hijyen malzemesi desteğimiz sürüyor. İnşallah bu sayı artacak. Ayrıca Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği olarak depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım dağıtma faaliyetlerine Demirciören, Dedik ve Kınık muhtarlarımızla birlikte katıldık. Bunlara ilaveten köylerimizde bulunan iş makinesi sahiplerine çağrı yaparak deprem bölgelerine bu makinelerin ulaşmasını sağladık ve hala deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YARDIM PARASINI GÖNDERİRKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ

Merkez İshakçılar Köyü Muhtarı Mustafa Ayaz’ın köyünde depremzedeler için topladığı yardım parasını gönderirken kalp krizi geçirerek vefat ettiğini hatırlatan Demir, “Vefat eden muhtarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çalışmalarımıza destek olan tüm muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkür ederim. Bu vesile ile yaşanan Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Biz büyük bir ülkeyiz ve yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

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