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Köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği

MANİSA HABERLERİ  | 18.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Manisa’yı ziyaret eden ‘Umudum Olur Musun’ Derneği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtılacak olan giyim ve kırtasiye malzemelerini okullara teslim etti.

Manisa’yı ziyaret eden ‘Umudum Olur Musun’ Derneği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtılacak olan giyim ve kırtasiye malzemelerini okullara teslim etti. Mandıra Filozofu olarak bilinen Müfit Can Saçıntı da öğrenciler ile bir araya gelerek moral oldu.
Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan öğrencilere motivasyon sağlamak için, kamuoyunda Mandıra Filozofu olarak bilinen Müfit Can Saçıntı da öğrenciler ile bir araya gelerek onlara moral oldu. Oyuncu, Senarist ve Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Covid 19 ile mücadele sürecinde görev alan personellere moral olmak üzere Yunusemre Millet Çarşısı konferans salonunda akşam üstü düzenlenen söyleşide sahne aldı.
Söyleşide düşündüren nükteler ile personeli motive eden Müfit Can Saçıntı, eski tarihlerde savaşlarda insanları öldürenlerin kahramanlar olarak görüldüğünü, Covid 19 ile mücadelede sağlık personellerinin insanların hayatlarını kurtararak kahraman olduğunu ifade etti. Saçıntı, Avrupa’da 60 yıllık bir araştırma sonucunda sevmek ve sevilmenin uzun yaşamın sırrı olduğunu, bunu Yunusemre’nin, 600 yıl önce bulduğunu “Sevelim sevilelim” sözleri ile dünyaya duyurduğunu ifade etti.
Program sonrasında günün anısına Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ, Oyuncu, Senarist ve Yönetmen Müfit Can Saçıntı, günün anısına katılımcılar ile pandemi kuralları çerçevesinde hatıra fotoğrafı çekildi.
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlene etkinliğe, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Kültürü Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ, Umudum Olur Musun Derneği Başkan Yardımcısı Baran Günseven, Oyuncu, Senarist ve Yönetmen Müfit Can Saçıntı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı.

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