YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Köy okullarında korona virüs denetimi

Köy okullarında korona virüs denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, belde ve köy okullarında pandemiye karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyerek öğrencilerin ders işleyişlerine eşlik ettiler.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, Bilim Kurulunca alınan kararları okullarda inceleyerek; maske, mesafe ve hijyenin önemi hakkında öğretmen ve yöneticilere bilgilendirmelerde bulundu. Selvi, okullarda yeterince önlemin alındığını gözlemlediğini belirterek, yönetici ve öğretmenlere alınan tedbirler nedeniyle teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Yaşlı adam evindeki yangını söndürürken dumandan etkilendi
Yaşlı adam evindeki yangını söndürürken dumandan etkilendi
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

Muş Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:05
İkindi
15:13
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Muş Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çetin Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Muş’ta ‘islamafobia’ Konferansı
Muş’ta ‘islamafobia’ Konferansı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.