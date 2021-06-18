Köy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı

Öğrencilerden Irmak Mamak, karnesini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

Takdir aldığını ifade eden Mamak, yaz tatilinde de derslerine çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tuğba Güzeler ise karne notlarını gördüğünde sevinçten havaya uçtuğunu bildirdi.

Ege Kerim Ülger de bugün hayatının en mutlu günlerinden olduğunu belirterek, "Bu yılda karnemizi dijital ortamda gördük. Zor bir süreç geçiyoruz. Her şeye rağmen karnemizi almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

