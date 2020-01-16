YURTHABER
  4. Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde bulunan Emine Erdoğan Anaokulu’nda, drama sınıfı açıldı.Okul müdürü Burcu Öztürk ve öğretmenler tarafından drama sınıfı hazırlandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde bulunan Emine Erdoğan Anaokulu’nda, drama sınıfı açıldı.
Okul müdürü Burcu Öztürk ve öğretmenler tarafından drama sınıfı hazırlandı. Drama sınıfının açılış programına İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş öğretmenler ve veliler katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini Kaymakam Solmaz çocuklarla birlikte kesti. Drama sınıfının açılmasının ardından hazırlanan tiyatro gösterimi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Kaymakam Solmaz, sınıfın yapılında emeği geçenlere teşekkür etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Kaymakam Solmaz’dan öğrencilere doğum günü sürpriziKaymakam Solmaz’dan öğrencilere doğum günü sürprizi
Uludere’de Kuaförüm Köyümde ProjesiUludere’de Kuaförüm Köyümde Projesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Şırnak Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:25
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:42

Şırnak Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Uludere Eczanesi
Uludere
Derman Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Med Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gabar Kartallarından Yeni Yıl Mesajı

Gabar Kartallarından Yeni Yıl Mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.