YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Köy okulunda periyodik bakımlar başladı

Köy okulunda periyodik bakımlar başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından köy okullarında elektrik periyodik bakım kontrolleri başladı.Köy okullarında olası meydana gelebilecek elektrik arızalarını önlemek amacı ile her yıl düzenli olarak periyodik bakım kontrolleri yapılıyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından köy okullarında elektrik periyodik bakım kontrolleri başladı.
Köy okullarında olası meydana gelebilecek elektrik arızalarını önlemek amacı ile her yıl düzenli olarak periyodik bakım kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda köy okullarında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Yenitaşköprü Ortaokulu’nda elektrik periyodik bakım kontrolleri başlatıldı. Periyodik Kontrol Uzmanı Zekeriya Hikmetumut tarafından yapılan kontroller çerçevesinde iç tesisat, paratoner, jeneratör ve topraklama kontrolleri sonrasında raporlama yapılarak olası tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Düzce genelinde ki tüm köy okullarında bakım çalışmaları yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Düzce Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
13:14
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’deki yabancılar Türkçe öğreniyor

Düzce’deki yabancılar Türkçe öğreniyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.