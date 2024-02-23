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Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorlar

İHA İHA
23.02.2024 08:50 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, kurulan ahşap atölyesinde organik malzemelerden ahşap oyuncak üreterek bu oyuncakları köy okulundaki öğrenci arkadaşlarına gönderiyor.

Sorgun ilçesinde 2019 yılında açılan Bilim ve Sanat Merkezi; resim, müzik, ahşap, yenilenebilir enerji, uzay ve havacılık ile bilişim ve zeka oyunları gibi atölyeleriyle ilçede öğrencilerin eğitimine ve gelişimlerine katkı sunuyor. Bu çerçevede öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştirilmesi için Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan ahşap atölyesinde öğrenciler, organik oyuncak tasarlayıp üretiyorlar. Öğretmenleri gözetiminde güvenlikli mini tezgahlarda matkap, testere ve zımpara gibi aletleri kullanan öğrenciler, tasarlayıp kestikleri ahşap parçaları birleştirerek birbirinden farklı oyuncağa dönüştürüyor. Ahşap atölyesinde üretilen organik ve sağlıklı oyuncaklar, köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor.

“AMACIMIZ EKOLOJİK OYUNCAKLAR ÜRETMEK”

Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Bilim ve Sanat Merkezinin ilçeye 5 yıl önce kazandırıldığını söyledi. Öcal, “Yeni binamıza taşınmamızla birlikte okul müdürümüz ve yardımcımızın gayretleriyle ahşap atölyemiz açıldı. Burada amacımız zararsız ve ekolojik oyuncaklar yapıp köy okulundaki çocuklarımıza dağıtımını yapmaktır. Burada emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN TASARIM BECERİLERİ GELİŞİYOR”

Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Şirin ise Sorgun BİLSEM’de kurulan ahşap atölyesinde köy okulu öğrencilerine organik oyuncak ürettiklerini belirterek, “Burada öğrencilerimiz haftada iki gün derse gelerek ahşaptan sağlıklı ve organik oyuncaklar yapıyor. Burada öğrencilerimizin el göz koordinasyonları sağlanıyor hem de tasarım becerileri gelişiyor. Bu sayede de ürettiğimiz oyuncaklarla köy okulundaki çocuklarımızı sevindirmiş oluyoruz. Okul öncesi eğitim döneminden başlayarak öğrencilerimizin oynayabileceği oyuncakları atölyemizde üretiyoruz. Daha sonra buradaki öğrencilerimizle birlikte köy okullarına giderek arkadaşlarına oyuncakları hediye etmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“KÖYDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ahşaptan uçak, tarak, araba ve füze gibi oyuncaklar ürettiklerini söyleyen 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kızılkaya da, “Atölyede ahşaptan oyuncaklar yapıp köy okulundaki arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Burada mini torna, testere gibi aletlerimiz var. Burası bizim el becerilerimizin gelişmesine katkı sağlıyor. Ayrıca köydeki arkadaşlarımızın mutluluğu da için bizim için önemli” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIK AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”

Öğrencilerden Vahide Erva Akbaş da, “Sağlık açısından son derece önemli oyuncakları köydeki arkadaşlarımıza vermek için tasarımlar yapıyoruz. Burada tasarlamış olduğumuz oyuncakları tamamlıyoruz ve köy okullarına gönderiyoruz” diye konuştu.

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