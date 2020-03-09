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Köy okulunun kızlarının hokeyde başarısı parmak ısırttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Salon yüzü görmeden antrenman yapan ve köy çocuklarının oluşturduğu Denizli Hokey Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında Türkiye dördüncüsü oldu.Denizli Hokey Takımı, Türkiye’nin en iyi 12 takımı arasına giren illerle kıyasıya bir mücadelede yer aldı.

Köy okulunun kızlarının hokeyde başarısı parmak ısırttı

Salon yüzü görmeden antrenman yapan ve köy çocuklarının oluşturduğu Denizli Hokey Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında Türkiye dördüncüsü oldu.
Denizli Hokey Takımı, Türkiye’nin en iyi 12 takımı arasına giren illerle kıyasıya bir mücadelede yer aldı. Final grubunda karşılaştığı Kahramanmaraş ekibini 3-0, Erzincan ekibini 7-0 mağlup eden Denizli Hokey takımı, Van ekibi ile 3 -3 berabere kaldı. Denizli ekibi 2 devre uzatma sonucunda beraberliği koruyarak iddiasını korudu. Penaltılarda 3-2 yenilen Denizli Hokey Takımı turnuvayı 4. olarak tamamladı. Denizli’ye hokey branşında ilk kez Türkiye derecesi getiren sultanlar, köy okullarında zorluklar içinde çalışarak, bir gün bile salonda antrenman yapamadan derece aldı. Kızların başarısı ve turnuvadaki performansı büyük takdir topladı. Güney ilçesi Eziler Köyü ve Tavas ilçesi Baharlar Köyü öğrencilerinden oluşan takım oyuncuları şampiyonluk için yılmadan çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Çocukların antrenörleri Burak Duman, Suat Ari ve Deniz Sinem Çalık, bir sonraki şampiyonada birincilik sözü verdi.
Antrenörler, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hokey il temsilcisi ile sponsorlara teşekkür etti.

Köy okulunun kızlarının hokeyde başarısı parmak ısırttı

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Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
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