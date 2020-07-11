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Köy ve mahalle muhtarları Başkan Demirtaş’la buluştu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, köy ve mahalle muhtarları ile buluştu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, köy ve mahalle muhtarları ile buluştu.
Kdz. Ereğli Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk’ün kızı Ebru ve çekici Adem Akyüz’ün oğlu Fatih Gülüç Belediyesi Düğün Salonu’nda dünya evine girdi.
Düğüne Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ile çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı.
Düğün törenin ardından Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde muhtarları ağırlayarak, kendileri ile uzun süre sohbet etti.
Köy ve mahalle muhtarları kendilerini güzel ağırlamasından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a teşekkür ettiler.
Başkan Demirtaş genç çifti tebrik ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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