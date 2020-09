Köy yolları asfalta kavuştu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Özel İdaresi tarafından Eflani ilçesinde devam eden Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi makine parkı ve imkanlarıyla yapılan toplamda 4.6 km olan ve 1,5 km’si tamamlanan Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda incelemelerde bulunan Vali Gürel ve Milletvekili Ünal İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel, İl Özel İdare imkânlarıyla her sene 100 km sıcak asfalt yapma planımız olduklarını bu sene 120 km’ye çıkartacaklarını söyledi.

Gürel, “ İl Özel İdaremizin alt yapısının çok güçlü olmasından kaynaklı makine parkımız çok güzel işler yapmakta, hem de KÖYDES ödeneklerimiz, milletvekillerimizin gayretleri ile çıkan ödenekler sayesinden de çok güzel bir alt yapı oluşturmaktayız. Milletvekillerimiz başta olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Özel İdaresi Yöneticilerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Her yapılan iş değerlidir, önemlidir, vatandaşlarımıza yaptığımız her iş onların sorunlarının çözümü ile alakalıdır. İnşallah bundan sonra ki süreçte de sorunları tespit edip çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda yapılan incelemenin ardından Gelincek Köyünü ziyaret eden Vali Gürel, Milletvekili Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek yapılan yolun hayırlı olması temennisinde bulundular.