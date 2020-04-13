Köy yolları kapatıldı

Bilecik’te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid-19 vak’aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Geyve’nin batı kapısı Bayat-Ceceler yolu jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı.

