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Köy yolları kapatıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bilecik’te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid-19 vak’aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Köy yolları kapatıldı

Bilecik’te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid-19 vak’aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Geyve’nin batı kapısı Bayat-Ceceler yolu jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı.

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Golpazari
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Osmaneli
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