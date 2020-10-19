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Köy yollarında iyileştirme çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Söğüt ve Gökçeler köyleri arasındaki 7 kilometrelik yolun alt yapısının ve yol genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Hükümetin önemsediği konulardan birinin de kırsal alt yapıyı ve üst yapıyı geliştirmek olduğunu, gerek KÖYDES projesi kapsamında, gerekse Özel İdare veya Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bu konuda yoğun çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.Kaymakam Halim, “Mamak köyümüzde 1 sokakta kilitli parke taşı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Söğüt ve Gökçeler köyleri arasındaki 7 kilometrelik yolun alt yapısının ve yol genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Hükümetin önemsediği konulardan birinin de kırsal alt yapıyı ve üst yapıyı geliştirmek olduğunu, gerek KÖYDES projesi kapsamında, gerekse Özel İdare veya Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bu konuda yoğun çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Kaymakam Halim, “Mamak köyümüzde 1 sokakta kilitli parke taşı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Köy mezarlığına bağlanan yol ile birlikte şehit mezarının çevre düzenlemesini tamamladık. Söğüt Köyü ile Gökçeler Köyü arasındaki 7 kilometrelik yolun alt yapısı tamamlanmak üzere. Mevcut yol genişletilerek, menfezler sayesinde su geçişleri sağlandı, temel malzeme serimi bitirildi. Özel İdare’nin 3 kamyon, 1 silindir, 1 paletli kazıyıcı, 1 lastikli yükleyici, 1 greyder, 1 dozer olmak üzere tam donanımlı ekibi bu yolda çalışıyor. 2021 yılında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol haline getirilmek üzere İl Özel İdaresi programına dahil edeceğiz. Bu iki yatırımın bedeli 719 bin 602 TL dir” diye konuştu.

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Çağlar Eczanesi
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