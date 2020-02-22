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Köy yollarında stabilize çalışması

AMASYA HABERLERİ  | 22.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak, Alıcık, Kayadüzü, Han, Yenice, Karamustafa Paşa ve Aktarla köylerinde İl Özel İdaresi tarafından köy içi ve mezarlık yollarında stabilize çalışması yapıldı.Amasya İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında köy halkının kullanmakta güçlük çektiği yollar iyileştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Köy yollarında stabilize çalışması

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak, Alıcık, Kayadüzü, Han, Yenice, Karamustafa Paşa ve Aktarla köylerinde İl Özel İdaresi tarafından köy içi ve mezarlık yollarında stabilize çalışması yapıldı.
Amasya İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında köy halkının kullanmakta güçlük çektiği yollar iyileştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek burada yapığı açıklamada, “Bu hafta Bulak, Alıcık, Kayadüzü, Han, Yenice, Karamustafa Paşa ve Aktarla köylerimizde köy içi ve mezarlık yollarında stabilize çalışması yaptık. Köylere Hizmet Götürme Birlik Encümenimiz Çayırözü Muhtarımız Rüstem Arslan’la birlikte yerinde inceme yaptık. Yapılan yollar bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Köy yollarında stabilize çalışması

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