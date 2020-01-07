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  4. Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen köy yollarını açma çalışmalarını yapan ekipleri ziyaret edip denetledi.Kar yağışının devam ettiğini belirten Kaymakm Abbasoğlu, ’’İlçemize bağlı tüm köy yollarımızda çalışmalar devam ediyor.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen köy yollarını açma çalışmalarını yapan ekipleri ziyaret edip denetledi.
Kar yağışının devam ettiğini belirten Kaymakm Abbasoğlu, ’’İlçemize bağlı tüm köy yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Kar yağışı devam ettiği ve köy yollarında çok sık araç trafiği olmadığı için kar yeniden birikiyor. İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Biz de kendilerini ziyaret edip kolaylıklar diledik. Bazı köylerimizde kar kalınlığı 30 antimetreyi geçti. Şuan itibari ile ilçe merkezine bağlantısı olmayan köy yolumuz yok. Çalışmalarımız köylülerimizin rahatı ve ilçe merkezine ulaşımı için aralıksız devam edecek’’ diye konuştu.

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