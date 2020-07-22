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Köy yollarının yapımı devam ediyor

KİLİS HABERLERİ  | 22.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

İl Özel İdaresi tarafından Musabeyli ilçesine bağlı köylerde yol bakım, asfalt yenileme,sondaj ve taşkın koruma alanı çalışmaları devam ediyor.AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu ve teknik ekipleri ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran,Zeytinbağı, Yastıca, Belentepe Sabanlı, Hasancalı ile Merkez Gözkaya ve Çalkaya köylerinde yapımı devam eden yol bakım, asfalt yenileme,sondaj ve taşkın koruma alanı çalışmalarını yerinde incelediler.Köyleri ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile beraberindekiler, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gerek sorunlarını dinlediler.

Köy yollarının yapımı devam ediyor

İl Özel İdaresi tarafından Musabeyli ilçesine bağlı köylerde yol bakım, asfalt yenileme,sondaj ve taşkın koruma alanı çalışmaları devam ediyor.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu ve teknik ekipleri ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran,Zeytinbağı, Yastıca, Belentepe Sabanlı, Hasancalı ile Merkez Gözkaya ve Çalkaya köylerinde yapımı devam eden yol bakım, asfalt yenileme,sondaj ve taşkın koruma alanı çalışmalarını yerinde incelediler.
Köyleri ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile beraberindekiler, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gerek sorunlarını dinlediler.

Köy yollarının yapımı devam ediyor

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