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Köy yoluna kaya parçası düştü, iş makinesi kaldırdı

BATMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köy yoluna kaya parçası düştü.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köy yoluna kaya parçası düştü. Tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası, iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kozluk’ta etkili olan yağışların ardından yerinden kopan dev kaya parçası, Armutlu köy yoluna düşerek yolu ulaşıma kapattı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçasını kendi imkanlarıyla kaldıramayan köylüler durumu Köylere Hizmet Götürme Birliği şantiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 4 saatlik çalışmayla dev kaya parçasını yoldan kaldırarak yolu tekrar ulaşıma açtı.

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