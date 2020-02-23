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Köy yolunun açılmasını halaylarla kutladılar

BİTLİS HABERLERİ  | 23.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Aladana köy yolunun 40 günlük kar esaretinin ardından ulaşıma açılması, köy sakinleri tarafından halaylarla kutlandı.Bitlis’te yağan kar yağışı nedeniyle 40 gündür kapalı olan Aladana köy yolu, Hizan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin iki günlük yoğun çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Aladana köy yolunun 40 günlük kar esaretinin ardından ulaşıma açılması, köy sakinleri tarafından halaylarla kutlandı.
Bitlis’te yağan kar yağışı nedeniyle 40 gündür kapalı olan Aladana köy yolu, Hizan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin iki günlük yoğun çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Köy yolunun 40 gün aradan sonra ulaşıma açılmasını sevinçle karşılayan vatandaşlar ise halay çekti. Aladana Köyü Muhtarı Medeni Göl, Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar havası yaşanırken, Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki köylerinde hala çok kar bulunduğunu ve yollarının da yaklaşık 40 gündür ulaşıma kapalı olduğunu ifade ederek, “İlçe merkezinde yağmur yağarken köyümüzün rakımı yüksek olduğundan sürekli kar yağmakta. Yollarımız kapalı olduğu için de öğrencilerimiz ve köy sakinleri mağdur kalıyorlar. Hayvanlarımızın yemleri bittiği için çaresiz durumdayız. Yolun kapalı olmasından dolayı köy öğretmeni ve imamı mecburiyetten Hizan’da kalıyor. Çok şükür yollarımız açıldı ve öğrencilerimiz öğretmenlerine kavuşacaklar. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Köy sakinlerinden Sabri Ayaz ise, “40 gündür kapalı olan köy yolumuz için sağ olsun yetkililer sesimizi duydu ve gerekli ekibi yolladılar. Hayvanlarımızın yemi tükenmişti, elektriklerimiz kaç haftadır yok maalesef. Ulaşımın zorluğundan dolayı çocuklarımız okullarına gidip gelemiyorlardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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