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Köyceğiz Gölü’nde güvenlik uygulama eğitimleri gerçekleştirildi

02.01.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu (Denizcilik) Lisesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gölü’nde güvenlik uygulama eğitimleri gerçekleştirildi

Köyceğiz ilçesinde öğrenciler gemi kaptanı olma yolunda bir adım daha attı. Temel eğitimlerden olan Can Kurtarma Araçlarını Kullanma ve Denizde Canlı Kalma Eğitimleri öğretmen Sadun Duran rehberliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrenciler sırası ile; can yeleğini usulüne uygun giyme, suya atlama, suda yardımlaşarak yüzme ve kurtarma eğitimlerini uygulamalı olarak yaptı. Köyceğiz Gölü’nde yapılan eğitimlerde öğrenciler kısıtlı imkanlarla çalışmalarına rağmen istekli ve başarılı oldu. Eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.

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