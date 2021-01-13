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Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu

13.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ölü yayın balığı sahile vurdu.Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı kıyısında görenleri şaşkına çeviren iki metre uzunluğunda Yayın Balığı, ölü şekilde bulundu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ölü yayın balığı sahile vurdu.
Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı kıyısında görenleri şaşkına çeviren iki metre uzunluğunda Yayın Balığı, ölü şekilde bulundu. Kıyıya vuran ölü Yayın Balığını Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Belediye Zabıta Ekipleri ile birlikte yerinde inceledi.
Başkan Ceylan, "Balığı Delta plajında görmüşler, bana bilgi verdiler gelip incelediğimizde bu bölgede görülmeyen 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu anladık, konuyla ilgili olarak hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik" dedi.

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