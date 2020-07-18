YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Köyceğiz’de ahşap ev küle döndü

Köyceğiz’de ahşap ev küle döndü

MUĞLA HABERLERİ  | 18.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen ev yangınında 1 ev tamamen, diğeri ise kısmen yandı.Yangın, Beyobası Mahallesi Sancı mevkiinde meydana geldi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen ev yangınında 1 ev tamamen, diğeri ise kısmen yandı.
Yangın, Beyobası Mahallesi Sancı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Saat 15.00 sıralarında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangında, bitişik vaziyette bulunan ahşap evin 1’i tamamen diğeri ise kısmen yandı.
Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Körfez’de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı

Körfez’de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Muğla Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:32
Yatsı
22:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Oğul Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Geçici görevle Hakkari’ye giden Polisler için kurban kesildi

Geçici görevle Hakkari’ye giden Polisler için kurban kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.