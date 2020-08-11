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Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangının ortasında kalan 85 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Ulucami Mahallesinde bir arazide yangın çıktı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangının ortasında kalan 85 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Ulucami Mahallesinde bir arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken vatandaşların, araziye arı kovanlarını koyduğu öğrenilen 85 yaşındaki Hüseyin Savaşlı’nın yangın alanında olabileceğini söylemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
İtfaiye ve polis ekipleri, söndürme çalışması yaptıkları alanda Savaşlı’nın cesedine ulaştı. Yangında 20 kovan yandı, yüzlerce arı da telef oldu.
Savaşlı’nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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