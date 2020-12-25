Köyceğiz’de araç yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen park halindeki otomobil yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi Akyaka mevkiinde park halindeki Mustafa Balgırat’a ait 48 ABH 403 plakalı araçta yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen araç kullanılmaz hale gelirken soğutma çalışması yapıldı. Araçtaki yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

