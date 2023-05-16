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Köyceğiz’de ’Hemşireler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

16.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Hemşireler Haftası’ ile ilgili bir dizi kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Köyceğiz’de ’Hemşireler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

İlk kutlama Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde pasta kesme töreni ile başladı. Daha sonra 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde 25. hizmet yılını dolduran çalışanlara özverili çalışmaları çerçevesinde Başhekim Dr. Abdurrahman Kül tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı da hastane personeli bir araya gelirken, kahvaltıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim de katılım sağladı. Kahvaltıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül konuşma yaparak ‘Hemşireler Haftası’nı kutladı.

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