Köyceğiz’de okulların bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Köyceğiz Beyobası Anaokulu, Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu ve Köyceğiz İlkokulu’nda çalışmalar sürüyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Beyobası Anaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu ve Köyceğiz İlkokulu’nun bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, 5 Şubatta başlayacak olan ikinci dönemde yapılan düzenleme ve tadilatlar ile öğrencilere verilecek hizmetin kalitesinin artacağını belirtti. Karahan, yapılan çalışmalar için okul idarecilerine teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.



