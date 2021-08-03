Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.
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