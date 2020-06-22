YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Köyceğiz’de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Köyceğiz’de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 1 ağır yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.06.2020 21:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Çağrı Arıcı (34) yönetiminde 48 K 9639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamitköy Namnam köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.

Köyceğiz’de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Çağrı Arıcı (34) yönetiminde 48 K 9639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamitköy Namnam köprüsü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çağrı Arıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden savrulan Hüseyin K. ise yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Hüseyin K’nın daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köyceğiz’de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Muğla Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Alinda Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Avenue Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Menteşe Belediyesinden Çevre Günü etkinliği

Menteşe Belediyesinden Çevre Günü etkinliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.