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Köyceğiz’de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

09.02.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde yaşayan Fatma Tekin’in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya BAŞLADI.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde yaşayan Fatma Tekin’in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya BAŞLADI. Arama çalışmaları sonunda Tekin’in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.
Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda kuyudan çıkarılan Tekin’in cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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