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Köyceğiz’de tarihi eser operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 01.12.2020 11:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yakalandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Köyceğiz Grup Amirliği ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı saha çalışmalarında Köyceğiz ilçesinde M.K.

Köyceğiz’de tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Köyceğiz Grup Amirliği ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı saha çalışmalarında Köyceğiz ilçesinde M.K. isimli şahsın ikametinde tarihi eser olduğu, bu tarihi eserleri elden çıkarmaya çalıştığı bilgisi alındı.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı kapsamında M.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 76 adet tarihi sikke, 1 adet yaprak desenli metal obje, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 1 adet üzerinde motifler bulunan metal obje, 1 adet metal renkli temran ok ucu, 1 adet metal obje, 1adet üzerinde motifler bulunan obje, 1 adet madeni taş ele geçirildi.
M.K. isimli şahıs hakkında tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle hakkında adli işlem başlatıldı.

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