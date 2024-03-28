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Köyceğiz’deki mahallede muhtar adaylığına kadınlar damga vurdu

İHA İHA
28.03.2024 10:51
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31 Mart Yerel ve Mahalli idareler seçimlerine günler kala, mahalleler içinde muhtarlık adaylarının da çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Köyceğiz’deki mahallede muhtar adaylığına kadınlar damga vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi’ndeki muhtarlık yarışında, aday Ümran Kabaağaç ve aza adayları köyün üretici kadınlarından oluşuyor.

Köyceğize 11 kilometre mesafedeki Döğüşbelen Mahallesi’nde muhtar adaylarının en renkli isimlerin oluşturduğu listeye sahip Ümran Karaağaç’ın azaları da köyün üretici kadınlarından oluşuyor. Her biri üretimin ve çiftçiliğin önemini bildiklerini ve köylerine 20 yıl önce verilmiş kooperetif hakkının aktif hale getirilmesini istiyor.

Muhtar adayı emekli eğitmen Ümran Karaağaç ‘’ Kadının gücünün her şeye yeteceğini inanıyoruz ve her yere bir kadın eli değerse daha güzel olur olacağına inanıyoruz o nedenle yola çıktık kendimize güveniyoruz, hayırlısı olsun’’ diyerek destek beklediklerini ifade etti.

Büyükşehir yasasının ardından köylerin mahalle olarak geçse bile onlar Döğüşbelen için hala ‘köyümüz ‘ diyerek kapı kapı dolaşıp kendilerini tanıtan kendi hazırladıkları broşürleri dağıtıp destek istediklerini belirtiyor.

Doğma büyüme Döğüşbelenli kadın girişimci ve aza adayı Nigar Ölemez ‘’ Döğüşbelen değişsin istiyoruz, kooperatifimiz var. 20 yıldır üzerimize verilmiş ama aktifleştirilememiş. "Bu konular ile biz muhtarlığa başvurmadan önce de uğraşıyorduk" dedik bürokrasinin içine girelim hep birlikte uğraşalım daha çok gelişir köyümüz diye düşünüyoruz o amaçla başladık ‘’ dedi.

Eşlerinin en büyük destekçileri olduklarını belirten kadınlardan Hamide Ayten Canyılmaz ‘’ Kadınlarımızın oturabileceği, sohbet edebileceği hiçbir alan yok yenilikler getirmek istiyoruz. Kadının gücünün her alanda göstermek istiyoruz’’ diye konuştu.

İstanbul’dan 4 yıl önce Döğüşbelen’e yerleşen Jale Baki ‘’ Burada yaşıyoruz yaşadıkça eksikliklerini görmeye başladık. Daha iyi daha güzel daha temiz bir köy olması için çalışmaya karar verdik. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için bu yola çıktık ve bu yola çıktığım arkadaşlarımla başarmaya niyetliyiz ‘’ şeklinde konuştu.

42 yıl önce Döğüşbelen’e gelin olarak geldiğini ifade eden Fatmana Menteşe ‘’ Ben 42 yıl oldu Döğüşbelen’e geleli. Başka bir köyden buraya gelin olarak geldim. Döğüşbelen hep aynı hep bir şey hiçbir ilerleme yok. Biz kadınlar için ayrı bir gidebileceğimiz bir ortam istiyoruz. Gençlerimiz için istiyoruz. Yani Döğüşbelen daha güzelleşsin, daha gelişsin bunları yapmaya çalışacağız’’ diyerek köy sakinlerinden destek beklediklerini belirtti.

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