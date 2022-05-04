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Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor

04.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde ekolojik turizm ve tarım çalışmaları kapsamında hazırlanan ahşap kulübelerde yöresel ürünler sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi, Kaunos Antik kenti ile labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan kanalının arasındaki mahalle, yerli ve yabancı turistlerin bisiklet ve yürüyüş rotasında yer alıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek isteyen mahalle sakinleri, yetiştirdikleri ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ahşap kulübelerde, satışa sunuyor.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistlik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı ekoturizmci Yücel Okutur, AA muhabirine, küresel salgın sürecinde ekoturizm ve ekotarımın öneminin arttığını söyledi.

Mahalle halkı olarak ekolojik tarım ve turizm için yaklaşık 10 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Okutur, "Bakanlık ve valilik olmak üzere kurumlarla yapılan çalışmalarla Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve Çandır'ı, eko tarıma, turizme kazandırdık. Bölgede yaşayanlar ev pansiyonculuğuna, çiftlik turizmine yöneldi. Eko tarım ve eko turizm çalışmaları bölgeye ciddi ekonomik katkı sağladı." diye konuştu.

Okutur, mahallenin ekotarım ve ekoturizm ile anılır hale geldiğini kaydetti.

Girişimci Nurten Yiğit de kendi ürettikleri sabun, nar ekşisi, nar suyu, zeytinyağı, bal, pekmez, kekik suyu, kantaron yağı gibi yöresel ürünleri, ahşap kulübelerde satışa sunduklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Levent Uysal da hiçbir ilaç kullanmadan yaptıkları üretimi, yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin hem tarihi, doğal güzellikleri görme imkanı bulduğunu hem de yöresel lezzetleri tattığını aktaran Uysal, bölgenin önemli bir turizm noktası olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Fatma Dalaman ise Çandır'ın organik köy olarak adını duyurmasıyla, ürünleri pazarlama sorununun ortadan kalktığını söyledi.

Ürün satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Dalaman, "Böyle bir projeye halk olarak ihtiyacımız vardı." dedi.

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