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Köyceğizli taekwondocular 14 madalya kazanarak rekor kırdı

23.10.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yetişen taekwondo sporcuları 14 madalya kazanarak rekor kırdı.

Köyceğizli taekwondocular 14 madalya kazanarak rekor kırdı

Cumhuriyet’in 100.yılı çerçevesinde Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda Yıldızlar ve Büyükler, 29 Ekim Cumhuriyet kupası müsabakaları yapıldı. Köyceğiz Taekwondo ekibi Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakaya 15 sporcu ile katıldı. Köyceğiz Taekwondo sporcuları müsabakalar sonunda toplamda 7 birincilik 4 ikincilik 3 üçüncülük kazanarak madalyalara ambargo koydu. Bu sonuçlarla Yıldızlarda takım olarak şampiyonluğu elde etti. Büyüklerde ise takım olarak üçüncü oldu. Sporcular kazandıkları madalya ve kupanın mutluluğunu Antrenör Rıdvan Kurt ile paylaştı.

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