Koyda mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde lastik bot motorları arızalanan sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Marmaris Gedik Koyu’nda mahsur kalan sığınmacılar yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 12 sığınmacı kurtarıldı.

Bodrum Karaada önlerinde içinde 7 sığınmacının bulunduğu lastik bot motor arızası sonrası lastik botta bulunanlar kayalıklara sürüklendiler. Kayalıklara çıkan sığınmacılar Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 7 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.



