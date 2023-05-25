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Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü

25.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesi Konuklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Köye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında köyde bulunan 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin köydeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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