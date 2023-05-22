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Köyde çocuklar için perde açıldı

22.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Aşağı Yongalı köyünde kurulan açık hava sineması ile çocuklar hayatlarında ilk kez sevdikleri kahramanların filmlerini sinema ortamında izledi.

Ankara’da yardım faaliyetlerini sürdüren Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği üyeleri, bin kilometre yol kat ederek geldikleri Muş’ta oluşturdukları gezici sinema ile köylerde yaşayan ve hayatında hiç sinemaya gitmemiş çocukları beyaz perdeyle tanıştırdı. Sinemaya gelen çocuklara ücretsiz sinema bileti, mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği Başkanı Tarık Okçu, bin kilometre uzaktan çocukları sinema ile tanıştırmak için geldiklerini ifade ederek, dernek olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bugün de köy çocuklarına sinema etkinliği yaptık. Bugün yaptığımız sinema etkinliğinin yanında çocuklara mısır ve meyve suyu ikram ettik. Çocuklarımızı mutlu etmek için yollar kat ediyoruz. Çocuklarımızı köy meydanında topladık. Onlara sevdikleri filmleri izlettik. Çocuklar ile beraber mısır patlattık ve filmimizi açtık. Buradan mutlu ayrılıyoruz” dedi.
İlk defa sinema ortamında film izlediğini ifade eden çocuklardan Gülhan Kartal, bugünü asla unutmayacağını belirterek, “Abilerimiz ve ablalarımız yollar kat ederek köyümüze geldiler. Filmimizi izlerken mısırlarımızı yedik. Çok mutlu olduk, bugünü asla unutmayacağız” şeklinde konuştu.

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