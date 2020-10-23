YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Köyde ekmek fırını yangını

Köyde ekmek fırını yangını

TOKAT HABERLERİ  | 23.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de Mustafa Babacan’a ait ekmek fırınında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de Mustafa Babacan’a ait ekmek fırınında akşam saatlerinde yangın çıktı. Köylüler ekmek pişirilirken fırında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, fırının bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü. Köy Muhtarı Bekir Babacan, yangının fırında ekmek yaparken çıktığını söyledi. Babacan, diğer evlere sıçramadan yangının Yeşilyurt ve Sulusaray itfaiyeleri tarafından söndürüldüğünü sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

Tokat Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:23
İkindi
15:21
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Tokat Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Altuntaş Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Seçil Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tokat'ta "Sohbet Programları" Düzenlenecek
Tokat'ta "Sohbet Programları" Düzenlenecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erbaa'da çarşamba pazar yeri değişti
Erbaa'da çarşamba pazar yeri değişti
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.