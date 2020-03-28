Köyde izinsiz koruyucu maske üreten işletmeye operasyon

Korona virüsüyle birlikte fırsatçılara müsaade etmeyen jandarma ekipleri köyde izinsiz maske imalatı üreten bir işletmeye operasyon düzenledi.

Tüm dünyada ve ülkemizde de hızla yayılan korona virüs fırsatçılarına karşı, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü’nde operasyon düzenledi.

Narince Köyü’nde izinsiz koruyucu maske imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ve Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ile tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile Vergi Levhasının olmayan işletmede R.Ç. isimli şahsın Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri almadan ve steril olmayan koşullarda koruyucu maske imalatı yaptığı tespit edildi.

Operasyonda işletmede bulunan 8 bin 600 adet koruyucu maskeye İl Sağlık Müdürlüğü personelince el konuldu. R.Ç. isimli şahsa 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında idari para cezası kesildi.



