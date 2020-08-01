Köyde kestikleri kurbanlıkların etini her aileye eşit şekilde dağıtıyorlar

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırıyor.

Bu gelenek sayesinde köyde et almayan ev kalmıyor.

Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek, köylerinde bayramda kurbanlık olarak 12 büyükbaş ve 13 küçükbaş hayvanın kesildiğini söyledi.

Zeyrek, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesiyor. Ardından etler her eve dağıtılıyor. 250 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız." dedi.

Vatandaşlardan Hacı Çakır, kurban kesimine destek olmak için köy meydanına geldiğini söyledi.

Bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çakır, "Köyün zengini de fakiri de herkes eşit şekilde pay alıyor. Bu geleneği sonraki nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Köy imamı Guhdar Zeyrek de uygulamanın örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, bunun birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu aktardı.

Abdulkerim Çoban da köyün büyüklerine yardım etmek için geldiğini ve bu geleneği yaşatacaklarını belirtti.

