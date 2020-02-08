Köyde rahatsızlanan Defne bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

Düzce'de, kar kalınlığının 55 santimetre olarak ölçüldüğü köyde rahatsızlanan bebeğin imdadına paletli ambulans yetişti.

Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan Ayşe Çarkçı, bebeği Defne'nin ateşinin aniden yükselmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki paletli ambulans köye gitmek üzere yola çıktı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve sis ile karşılaşan ekipler, kar kalınlığının 55 santimetre ölçüldüğü köye ulaşabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gidebilen ekipler, Defne ve annesini ambulansa alarak Yığılca Devlet Hastanesine getirdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile acil serviste tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

