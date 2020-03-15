Köyde şehitler için hayır yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’ünde Muhtar Tayfun Bütün tarafından İdlip ve tüm şehitler için yaklaşık 800 kişilik hayır yemeği düzenledi.

Köy meydanında verilen hayır yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet İşleyen, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Hisarcık Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, çevre köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şehitler için Mevlit okutulup dualar edildi. Daha sonra davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Kendi imkanlarıyla İdlip ve tüm şehitler için hayır yemeği organize ettiklerini belirten Köy Muhtarı Tayfun Bütün, ’’ İdlip’de şehit olan kahraman askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif ve Kur’an Kerim okunup, dualar edildi. Ay yıldızlı bayrağın al rengi solmasın diye canlarını feda eden vatan evlatlarımızın ruhları şad olsun. Yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin özverileri ve milletimizin vakur duruşu sayesinde bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacaktır. Ülkemiz şanlı tarihinde olduğu gibi her daim düşmanlarına korku, dostlarına güven vermeye devam edecektir. Rabbim ordumuza her alanda zaferler nasip eylesin. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız ’’ diye konuştu.



