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Köyde temiz su hasreti bitti

16.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’unTortum İlçesi Çardaklı Mahallesi’nin uzun yıllardır devam eden içilebilir su hasreti son buldu.

Köyde temiz su hasreti bitti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda mahalle sakinlerini temiz suya kavuşturdu.

Erzurum’un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması amacıyla şehir merkezinin yanında ilçeler ve mahallelerde altyapı seferberliği başlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tortum ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden içilebilir su sorununu çözüme kavuşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü Ekipleri, Çardaklı Mahallesi’ne alternatif içme suyu kaynağı bulmak için bir süre önce bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde mahalleye ulaştırılması mümkün olan toplam 8 kaynak suyu bulundu. Bulunan kaynaklardan suyun içilebilir standartlara uygun olup olmadığını kontrol için numuneler alındı. Yapılan test ve kontrollerden sonra bölgedeki iki kaynak suyunun içilebilir standartlarda olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen ESKİ ekipleri, hummalı bir çalışma yaparak toplam 3000 metreden aldıkları içme suyunu Çardaklı Mahallesi’ne ulaştırdılar.

İLÇELERDE İÇME SUYU OLMAYAN MAHALLE KALMAYACAK

Yatırımları planlarken sadece şehir merkezini değil merkeze en uzak yerleşim birimini de yaşanılabilir bir yer yapma gayretinde olduklarını anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Temiz içme suyu her insanın en temel yaşam hakkıdır. Bizler bu ilke doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Şehrimizde bulunan 1184 mahallenin büyük bölümünde altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız temiz içme suyuna kavuşana kadar çalışmaya, üretmeye, gönül belediyeciliği inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi. Vatandaşların içilebilir suya ulaşmasının ESKİ’nin asli görevlerinden biri olduğunu hatırlatan ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, “Şehrimizin dört bir yanında altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Tortum ilçesine bağlı Çardaklı Mahallemizin su ihtiyacını karşılamak için bölgede yapılan uzun uğraşlar bugün meyvesini verdi. Mahallemize ulaşabilecek 8 kaynak suyu bulmuştuk, yapılan numuneler sonucu iki su kaynağının içilebilir olduğunu tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Bugün itibariyle Çardaklı Mahallemiz içilebilir suya kavuşmuştur. Bu süreçte yoğun mesai harcayan personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇARDAKLI SAKİNLERİNDEN BAŞKAN SEKMEN VE ESKİ’YE TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır devam eden su sorununun çözülmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Çardaklı Mahallesi sakinleri, yapılan özverili çalışmalardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.


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