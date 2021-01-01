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Köyde uyuşturucu ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 18:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde depo olarak kullanılan eski kıraathaneye jandarmanın yaptığı operasyonda 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe el yapımı bandrolsüz alkol ele geçirildi.Simav ilçesi Kusumlar köyünde eski kıraathane olarak bilinen ve halen depo olarak kullanılan yerde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin depoda yaptıkları aramada, poşet içerisinde 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, el yapımı bandrolsüz 2 şişe alkol, markası ve seri numarası tespit edilemeyen ruhsatsız 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan N.B.

Köyde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde depo olarak kullanılan eski kıraathaneye jandarmanın yaptığı operasyonda 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe el yapımı bandrolsüz alkol ele geçirildi.
Simav ilçesi Kusumlar köyünde eski kıraathane olarak bilinen ve halen depo olarak kullanılan yerde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin depoda yaptıkları aramada, poşet içerisinde 30 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, el yapımı bandrolsüz 2 şişe alkol, markası ve seri numarası tespit edilemeyen ruhsatsız 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.B. (27), C.K. (16), A.A. (20), A.B (17), Y.Ş. (51) ve Y.A. (19) isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İnci Eczanesi
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