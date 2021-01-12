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Köydeki çocukların yüzü, yeni tabletlerle güldü

12.01.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Akhisar’ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, çocukların uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamaları için tablet hediye etti.8 farklı kırsal mahalleden taşımalı eğitim ile Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu’na gelerek eğitim gören öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamaları için onlara tablet hediye eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci, çocukları sevindirdi.“Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanındayız"Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, en güzel yatırımın geleceğimiz olan gençlere olan yatırım olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Köylerimizde yaşayan çocuklarımız eğitimlerinden uzak kalmasın, derslerini rahatça takip edebilsin diye onlara tablet hediye ettik.

Akhisar’ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, çocukların uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamaları için tablet hediye etti.
8 farklı kırsal mahalleden taşımalı eğitim ile Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu’na gelerek eğitim gören öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamaları için onlara tablet hediye eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci, çocukları sevindirdi.

“Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanındayız"
Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, en güzel yatırımın geleceğimiz olan gençlere olan yatırım olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Köylerimizde yaşayan çocuklarımız eğitimlerinden uzak kalmasın, derslerini rahatça takip edebilsin diye onlara tablet hediye ettik. Geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin gözlerindeki ışıltı bizim için her şeyden önemli. Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz.
Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Kadın Kolları Başkanımız Fatma Celebci ile farklı köylerden çocuklarımızın taşımalı eğitim ile gittikleri Başlamış Ceyhan Karasoy İlkokulu Müdürü Alim Özkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”
CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci konuşmasında, “Taşımalı eğitim gibi türlü zorluklarla eğitimlerine devam eden öğrenciler, bir de Covid-19 ile karşılaşınca oldukça mağduriyet yaşadılar. Biz de yaptığımız ziyaretlerde bu durumu gördük ve onların eğitim hayatlarında mağduriyet yaşamamaları için neler yapabiliriz diye düşündük. Her zaman kapısını çaldığımızda desteğini bizlerden esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu yine bize destek çıkarak köy çocuklarının mağduriyetlerini giderme noktasında tam destek verdi. ‘Eğitime Destek Geleceğe Umut’ projemiz kapsamında öğrencilerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Tabletlerini alan öğrenciler ise Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, derslerinde başarılı olma sözü verdiler.

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