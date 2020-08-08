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Köydeki vaka sayısı arttı

BARTIN HABERLERİ  | 08.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Bartın’a gelerek cenaze ve nişan merasimine katılan akrabalar arasında korona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 16’ya yükseldi.Bartın’ın Ulus ilçesinde bağlı Aşağıköy’de cenaze ve nişan merasimi sonrası 13 kişide korona virüs tespit edildi.

İstanbul’dan Bartın’a gelerek cenaze ve nişan merasimine katılan akrabalar arasında korona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 16’ya yükseldi.
Bartın’ın Ulus ilçesinde bağlı Aşağıköy’de cenaze ve nişan merasimi sonrası 13 kişide korona virüs tespit edildi. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Aşağıköy karantinaya alınırken, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Kurban Bayramı’ndan önce köyde cenaze olduğu ve İstanbul’dan gelenlerin köydeki vatandaşlara virüs bulaştırdığı tespit edilirken, 13 olan sayı 16’ya yükseldi.

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