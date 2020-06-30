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KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

Adıyaman merkez ve ilçeler bazında yürütülen yatırım ve hizmetlerle 2020 yılında KÖYDES Projeleri kapsamında Adıyaman’a tahsis edilen ödenekle il ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Bedir Deveci, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan katıldı.Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı.

KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı

Adıyaman merkez ve ilçeler bazında yürütülen yatırım ve hizmetlerle 2020 yılında KÖYDES Projeleri kapsamında Adıyaman’a tahsis edilen ödenekle il ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.
Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Bedir Deveci, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı. Sunumda, 2020 yılı yatırım programı kapsamında köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanmak üzere KÖYDES programı çerçevesinde Adıyaman’a tahsis edilen 41 milyon TL ödenekle 106, köy yolu, 53 içme suyu, 20 kanalizasyon ve 3 K ölçekli sulama işi olmak üzere il genelinde 182 projenin hayata geçirildiği belirtildi.
KÖYDES Projesi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Mahmut Çuhadar, kaymakamlardan ilçelerde yapımı devam eden yatırımlar ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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