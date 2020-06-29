YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı

BARTIN HABERLERİ  | 29.06.2020 19:24 | Son Güncelleme

Bartın’da 2020 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında 2020 yılı Haziran ayı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdare Genel Sekreter V.

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı

Bartın’da 2020 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında 2020 yılı Haziran ayı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdare Genel Sekreter V. Metin Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ile İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürleri ve teknik personelleri katıldı.
2020 yılı köydes ödeneği olarak Bartın’ın uygulayıcı birimlerinden Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine 12 milyon 19 bin 985 TL, Amasra KHGB’ne 1 milyon 710 bin 556 TL, Kurucaşile KHGB’ne 1 milyon 66 bin 444 TL, Ulus İlçe KHGB’ne 7 milyon 257 bin 691 TL olmak üzere toplam 22 milyon 54 bin 676 TL tahsis edildi.
Tahsis edilen ödenekler ile Bartın genelinde içme suyu, yol ve kanalizasyon olmak üzere toplam 135 projenin ayrı ayrı değerlendirildiği toplantıda Vali Güner, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bartın Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29

Bartın Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Nur Acar Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı

Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar

Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar

“Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” anlatıldı

“Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.