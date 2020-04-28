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KÖYDES tahsisat komisyonu toplantısı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında KÖYDES tahsisat komisyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı.İl Özel İdaresinde Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıya Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl genel meclisi üyeleri katıldı.2019 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlar, 2020 yılında planlanan yatırımlar ile KÖYDES projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen Kilis merkez için 5 milyon 594 bin 168 TL, Elbeyli ilçesi 2 milyon 483 bin 986 TL, Musabeyli ilçesi 5 milyon 606 bin 585 TL, Polateli ilçesi için 2 milyon 280 bin 625 TL olmak üzere toplam 15 milyon 965 bin 364 TL ödeneğin nasıl kullanılacağı, projeler ve öncelikle konuların ele alındığı KÖYDES tahsisat komisyonu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında KÖYDES tahsisat komisyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Özel İdaresinde Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıya Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl genel meclisi üyeleri katıldı.
2019 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlar, 2020 yılında planlanan yatırımlar ile KÖYDES projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen Kilis merkez için 5 milyon 594 bin 168 TL, Elbeyli ilçesi 2 milyon 483 bin 986 TL, Musabeyli ilçesi 5 milyon 606 bin 585 TL, Polateli ilçesi için 2 milyon 280 bin 625 TL olmak üzere toplam 15 milyon 965 bin 364 TL ödeneğin nasıl kullanılacağı, projeler ve öncelikle konuların ele alındığı KÖYDES tahsisat komisyonu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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